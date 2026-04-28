В Спасском округе при пожаре погиб человек

27 апреля около девятого часа вечера в селе Ижевское Спасского округа произошёл крупный пожар. Загорелся жилой кирпичный дом на улице Циолковского. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Возгорание заметили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия были направлены три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава. Несмотря на оперативные действия, спасти дом не удалось: огонь уничтожил строение полностью.

В ходе разбора завалов внутри сгоревшего дома было обнаружено тело мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают его личность, а также выясняют точные причины возгорания и все обстоятельства трагедии.