Раскрыты детали смертельного пожара в московской новостройке

Одним из погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы оказался 44-летний рабочий из Липецка, пишет «МК».

Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в 3-м Балтийском переулке. По последним данным, погибли восемь человек, еще 12 пострадали. Сообщалось, что огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания.

Погибший липчанин работал в Москве вахтовым методом. Он был начальником участка, на этом объекте он был примерно полгода. Последний раз мужчина навещал жену и детей примерно месяц назад. На технику безопасности он не жаловался.

«На стройке трудились еще пять приезжих из Липецка, они не пострадали», — говорится в статье.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощите в бытовке. Возгорание потушили на площади 1400 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.