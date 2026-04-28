Раскрыты детали смертельного пожара в московской новостройке

Никита Рязанцев
Одним из погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы оказался 44-летний рабочий из Липецка, пишет «МК».

Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в 3-м Балтийском переулке. По последним данным, погибли восемь человек, еще 12 пострадали. Сообщалось, что огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания.

Погибший липчанин работал в Москве вахтовым методом. Он был начальником участка, на этом объекте он был примерно полгода. Последний раз мужчина навещал жену и детей примерно месяц назад. На технику безопасности он не жаловался.

«На стройке трудились еще пять приезжих из Липецка, они не пострадали», — говорится в статье.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощите в бытовке. Возгорание потушили на площади 1400 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.

Темы

Новости России

Умер блогер Андрей Багно, женившийся на беременной от другого африканке

Умер блогер Андрей Багно, чья необычная история любви с...
Новости России

Волонтеры объяснили, почему не верят в смерть девочки после взрыва в Туапсе

С телефона 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников 16...
Новости России

Генерал Попов рассказал, кто помогает ВСУ атаковать Туапсе

В ситуации с атаками на Туапсе на руку украинским...
Новости России

Врач Беда остался безнаказанным после смерти пациента на Урале

В Верхней Пышме суд освободил от наказания врача-эндоскописта Алексея...
Новости России

Режиссер Угольников рассказал, чем его удивил Пиманов в последнем разговоре

Журналист Алексей Пиманов в последнем телефонном разговоре был необычайно...
Новости России

Помощник Жириновского объяснил его новое предсказание об окончании СВО

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского были различные прогнозы по поводу...
Новости России

Дочь Пиманова прервала молчание и эмоционально обратилась к отцу

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья выступила в соцсетях с...
Новости России

Генерал Попов раскрыл, чем ответит Россия на удар ВСУ по Екатеринбургу

Российские военные в ответ на удар украинских БПЛА по...

