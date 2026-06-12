При массированной атаке ВСУ на Татарстан пострадали три человека

Украинские дроны нанесли массированный удар по Закамскому региону, пострадали мирные жители, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на платформе «Макс».

Противник пытался атаковать республику сегодня утром.

«Один из БПЛА попал в жилой дом. <…> Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Минниханов.

Из здания эвакуировали жителей. Для них готовят пункт временного размещения на базе лагеря, расположенного неподалеку. Людям предоставляют горячее питание, воду и всю необходимую помощь.

Минниханов уточнил, что на предприятиях, которые подверглись атаке, уже ликвидируют последствия. Производственные процессы продолжаются без перебоев. Все экстренные службы реагируют на ситуацию.

В Минобороны сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе над Татарстаном.