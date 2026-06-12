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Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на июль

Алексей Самохин
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МУП «РМПТС» опубликовало график плановых отключений горячего водоснабжения в Рязани на июль 2026 года. Ограничения связаны с профилактическими работами и подготовкой тепловых сетей к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Под отключение попадут почти 480 объектов, в том числе многоквартирные дома, детские сады, школы и административные здания.

Первые отключения начнутся уже 1 июля. Часть потребителей останется без горячей воды до 14 июля. Следующие этапы работ запланированы на периоды с 8 по 21 июля, с 13 по 26 июля, с 14 по 27 июля, а также с конца июля до начала августа.

Самыми массовыми станут отключения с 13 по 26 июля и с 14 по 27 июля. В эти даты горячую воду временно отключат в десятках домов разных районов города.

В РМПТС напомнили, что сроки могут корректироваться в зависимости от хода ремонтных работ и технического состояния сетей.

Полный перечень адресов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в июле, опубликован на сайте предприятия. Жителям рекомендуют заранее уточнить даты проведения работ по своему адресу.

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