В Татарстане беспилотник попал в жилой дом, пострадали три человека

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил об атаке беспилотников на Закамский регион утром 12 июня.

На место происшествия по поручению руководителя республики выехал премьер-министр Татарстана. Предприятия, подвергшиеся атаке, уже устраняют последствия случившегося. Производственные процессы продолжаются в штатном режиме, все экстренные и профильные службы работают на местах.

Один из беспилотников попал в жилой дом. Жителей эвакуировали. Для размещения людей готовят пункт временного пребывания на базе ближайшего лагеря.

Минниханов сообщил, что медицинская помощь потребовалась троим пострадавшим. Им оказывают необходимое лечение.

Руководство района занимается ликвидацией последствий атаки и организацией условий для эвакуированных жителей. Для людей предусмотрены горячее питание, питьевая вода и медицинское сопровождение.