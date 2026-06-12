Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировали не менее 35 ударов по объектам, связанным с обеспечением ВСУ.
По его словам, удары пришлись по объектам в Запорожской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Херсонской областях. Лебедев отметил, что каждый такой эпизод представляет собой серию атак по нескольким целям.
Основные удары наносились по логистическим объектам, транспортным узлам и инфраструктуре, задействованной в снабжении украинских войск и переброске резервов.
Особое внимание уделялось Запорожскому и Сумскому направлениям. В первом случае речь идет о воздействии на крупный логистический район, во втором — о продолжающемся давлении на приграничную инфраструктуру.
Кроме того, он заявил о сохранении ударов по объектам на юге Украины и внутренним транспортным маршрутам, через которые проходят поставки для украинской армии.
И ещё одно важное замечание подпольщика.