Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировали не менее 35 ударов по объектам, связанным с обеспечением ВСУ.

По его словам, удары пришлись по объектам в Запорожской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Херсонской областях. Лебедев отметил, что каждый такой эпизод представляет собой серию атак по нескольким целям.

Основные удары наносились по логистическим объектам, транспортным узлам и инфраструктуре, задействованной в снабжении украинских войск и переброске резервов.

Особое внимание уделялось Запорожскому и Сумскому направлениям. В первом случае речь идет о воздействии на крупный логистический район, во втором — о продолжающемся давлении на приграничную инфраструктуру.

Кроме того, он заявил о сохранении ударов по объектам на юге Украины и внутренним транспортным маршрутам, через которые проходят поставки для украинской армии.

«Отдельный интерес представляет и сам характер ударов, — пишет Лебедев. — Всё чаще фиксируются повторные заходы по одним и тем же районам спустя часы после первых прилётов. Обычно такая схема говорит о наличии разведывательного сопровождения и контроле результатов поражения, когда цель не просто обнаруживается, а последовательно выводится из строя».

И ещё одно важное замечание подпольщика.