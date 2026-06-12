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Политика

Подпольщик Лебедев раскрыл важный момент атак ВС РФ по Украине

Алексей Самохин
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировали не менее 35 ударов по объектам, связанным с обеспечением ВСУ.

По его словам, удары пришлись по объектам в Запорожской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Херсонской областях. Лебедев отметил, что каждый такой эпизод представляет собой серию атак по нескольким целям.

Основные удары наносились по логистическим объектам, транспортным узлам и инфраструктуре, задействованной в снабжении украинских войск и переброске резервов.

Особое внимание уделялось Запорожскому и Сумскому направлениям. В первом случае речь идет о воздействии на крупный логистический район, во втором — о продолжающемся давлении на приграничную инфраструктуру.

Кроме того, он заявил о сохранении ударов по объектам на юге Украины и внутренним транспортным маршрутам, через которые проходят поставки для украинской армии.

«Отдельный интерес представляет и сам характер ударов, — пишет Лебедев. — Всё чаще фиксируются повторные заходы по одним и тем же районам спустя часы после первых прилётов. Обычно такая схема говорит о наличии разведывательного сопровождения и контроле результатов поражения, когда цель не просто обнаруживается, а последовательно выводится из строя».

И ещё одно важное замечание подпольщика.

«Если смотреть только на общее количество ударов, можно упустить главное, — пишет он. — Реальная картина проявляется именно через географию. Распределение целей по областям позволяет понять, какие направления сегодня считаются приоритетными, где идёт борьба за логистику, а где противника постепенно лишают возможностей для манёвра и накопления резервов.

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