Врачи Склифа рассказали о необычных случаях с борщевиком и гадюкой

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили о двух опасных случаях самолечения, с которыми столкнулись за последний месяц.

Один из пациентов решил самостоятельно выработать иммунитет к яду гадюки. Для этого молодой человек поймал змею на даче и привез ее домой. После укуса у него быстро развился сильный отек руки, пальцы посинели, появились кровоподтеки.

Медики напомнили, что яд гадюки способен нарушать свертываемость крови и негативно влиять на работу жизненно важных органов. В некоторых случаях подобные эксперименты могут закончиться летальным исходом.

Еще один пациент получил серьезные ожоги после контакта с борщевиком. Мужчина был уверен, что растение обладает лечебными свойствами и может помочь укрепить здоровье. Врачи подчеркивают, что это неправда.

Сок борщевика вызывает тяжелые поражения кожи, особенно при воздействии солнечного света. Именно с такими последствиями мужчина обратился за медицинской помощью.

Обоих пациентов госпитализировали в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского. После курса лечения их выписали домой.

Врачи призвали не использовать сомнительные методы оздоровления и при любых проблемах со здоровьем обращаться за квалифицированной медицинской помощью.