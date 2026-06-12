В Рязани заметили мужчину с ножом и порезами на руках

В рязанском микрорайоне Недостоево очевидцы сообщили о мужчине с ножом, который устроил дебош на улице. Информация появилась в телеграм-канале «Топор. Новости Рязани».

По словам местных жителей, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Очевидцы утверждают, что у рязанца были глубокие порезы на руках. По их словам, травмы он нанес себе самостоятельно.

Официальной информации о произошедшем и возможных пострадавших не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.