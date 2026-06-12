Сенатор Джабаров назвал цели ответных ударов за атаки ВСУ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что усиление атак беспилотников на российские регионы связано с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По мнению сенатора, такими действиями украинская сторона пытается оказать психологическое давление на российское общество и повлиять на отношение граждан к руководству страны.

Джабаров считает, что в ближайшее время Украина может столкнуться с жестким ответом со стороны России. При этом он отметил, что удары по отдельным объектам в Киеве способны оказать серьезное психологическое воздействие.

Отвечая на вопрос о наиболее чувствительных целях для украинских властей, сенатор подчеркнул, что высказывает личную точку зрения. В числе таких объектов он назвал мосты через Днепр, инфраструктуру Центрального железнодорожного вокзала Киева, а также здания Верховной рады, Главного управления разведки, Минобороны и Службы безопасности Украины.

По словам Джабарова, сотрудники этих ведомств участвуют в планировании действий против России, поэтому подобные объекты он считает законными целями для возможного ответа на атаки беспилотников.