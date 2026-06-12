Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днём России

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с Днём России.

Глава региона отметил, что любовь к Родине начинается с любви к семье, заботы о близких и уважения к родным местам. По его словам, именно эти ценности объединяют людей, помогают трудиться на благо страны, брать ответственность за её настоящее и будущее.

Малков поблагодарил всех жителей, которые своим трудом вносят вклад в развитие Рязанской области и России. Он подчеркнул, что совместными усилиями сохраняются традиции, оказывается поддержка защитникам страны, создаются новые возможности для развития территорий.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов во всех начинаниях.

«Пусть в каждом доме царят счастье, согласие и уверенность в завтрашнем дне. С Днём России!» — говорится в поздравлении.

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