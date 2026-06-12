Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днём России

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с Днём России.

Глава региона отметил, что любовь к Родине начинается с любви к семье, заботы о близких и уважения к родным местам. По его словам, именно эти ценности объединяют людей, помогают трудиться на благо страны, брать ответственность за её настоящее и будущее.

Малков поблагодарил всех жителей, которые своим трудом вносят вклад в развитие Рязанской области и России. Он подчеркнул, что совместными усилиями сохраняются традиции, оказывается поддержка защитникам страны, создаются новые возможности для развития территорий.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов во всех начинаниях.