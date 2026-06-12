В Екатеринбурге нашли тело 16-летней школьницы со странной запиской

У 16-летней девушки из Екатеринбурга, погибшей при трагических обстоятельствах, нашли в кармане странную записку, пишет « КП ».

Тело подростка нашли вечером 30 мая возле новостройки. Она проживала неподалеку с матерью, младшим братом и четырехлетней сестрой.

По данным издания, в найденной записке было указано, что девушку никто не застявлял делать что-то с собой. Однако ее родственники не верят, что их дочь имеет к ней отношение.

«Мы уверены: она этого не писала. Почерк явно не ее», — приводится их цитата.

Семья добавила, что девушка строила планы на дальнейшую жизнь. Следователи изъяли телефон погибшей для экспертизы и возбудили уголовное дело.