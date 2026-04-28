В Касимове отреставрируют мавзолей Шах-Али за 71 млн рублей

Министерство культуры Российской Федерации объявило тендер на разработку проектной документации и проведение реставрации знакового объекта культурного наследия федерального значения — мавзолея (текие) Шах-Али в городе Касимове Рязанской области. Информация о закупке размещена на официальном портале госзакупок.

На реставрацию памятника истории государство выделит 70,9 миллиона рублей. Все работы, включая разработку проекта и саму реставрацию, должны быть полностью завершены до 28 февраля 2028 года. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета.

Мавзолей Шах-Али является уникальным памятником эпохи Касимовского царства. Это одноэтажное нежилое строение с большим подвалом, имеющее огромное историческое значение для региона.

Здание было возведено в 1555 году по приказу касимовского правителя Шах-Али хана. Изначально мавзолей служил усыпальницей для самого хана, его супруги Булак-Шад и шести их родственников. Согласно одному из исторических преданий, здесь также могла быть похоронена знаменитая царица Сююмбике.

При реализации проекта особое внимание будет уделено сохранению аутентичных элементов здания. Ключевой задачей реставраторов станет сохранение каменной плиты с арабской надписью, расположенной над входом. Надпись гласит, что мавзолей был построен Шах-Али ханом при жизни, что делает этот артефакт бесценным свидетелем той эпохи.

Реставрация мавзолея позволит не только сохранить уникальный памятник архитектуры XVI века, но и даст новый импульс для развития исторического туризма в Рязанской области.