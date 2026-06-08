«Жители довольны, люди благодарят»: Бахилов рассказал об изменениях в Касимовском округе

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили и перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. В сводке упоминается и Рязанская область.
Согласно данным Центризбиркома страны, после подсчета голосов с 1964 из 2005 участков партия получила 707 858 голосов, или 49,82%. Такой результат не позволяет политической силе самостоятельно сформировать правительство.
Жители одного из дворов Рязани пожаловались на группу подростков, которая регулярно нарушает порядок на детской площадке и в подъезде жилого дома. Об этом пишет «Топор. Новости Рязани», не называя адреса дома.