«Жители довольны, люди благодарят»: Бахилов рассказал об изменениях в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов в своих соцсетях рассказал о решении проблем местных жителей.

Жители многоквартирного дома на улице Ленина в Касимове попросили помочь с отсыпкой придомовой территории

«Мы не стали откладывать и коммунальная служба быстро выехала на место, оценили фронт работ и в кратчайшие сроки выполнили отсыпку, — написал Бахилов. — Сегодня получил приятное сообщение от жителей этого дома — люди благодарят за оперативность и решение их проблемы».

Фото: Страница Ивана Бахилова ВК

В поселке Сынтул появился новый арт-объект. По словам Бахилова, он «уже успел привлечь внимание всех, кто любит родной край ценит творческий подход к благоустройству».

«Эта красивая стела — подарок нашему округу от неравнодушного человека. Хочу выразить искренние слова благодарности местному предпринимателю Михаилу Михайловичу Горелову за инициативу и финансовое участие в жизни поселка, — написал глава. — Именно такие активные и любящие свою малую родину люди делают наши населенные пункты уютнее и современнее. Давайте вместе делать наш округ красивее!».

По просьбе жителей Акишинского карьера в Касимовском округе привели в порядок детскую площадку: смонтировали ограждение и засыпали опасную бетонную неровность возле горки.

«Особая благодарность депутату Думы Касимовского округа Александру Чуряеву, члену фракции Единая Россия — за содействие и личное участие в решении вопроса. Спасибо всем, кто помогал в работах. Продолжаем решать проблемы вместе. Ваша обратная связь работает!», — написал глава округа в соцсетях.