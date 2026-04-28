Умер блогер Андрей Багно, женившийся на беременной от другого африканке

Умер блогер Андрей Багно, чья необычная история любви с девушкой из Кот-д’Ивуара широко обсуждалась в интернете.

Сообщение о его уходе появилось в соцсетях мужчины. Некоторые подписчики сначала усомнились в подлинности публикации и подумали, что аккаунт могли взломать. Однако информацию вскоре подтвердил его брат.

«Мой брат Андрей ушел к Господу», — написал Владимир Багно.

История блогера стала известна в 2020 году, когда он познакомился с 22-летней Софией. Их отношения долгое время развивались на расстоянии — блогер рассказывал, что помогал возлюбленной, отправлял подарки и оказывал финансовую поддержку.

Позже пара решила пожениться. Однако незадолго до церемонии София призналась Андрею, что ждет ребенка от другого мужчины. И все же свадьба состоялась, несмотря на это признание.

Среди подписчиков появились различные версии относительно причин смерти. Некоторые предположили, что она могла быть связана с малярией, о лечении которой блогер упоминал ранее. Однако эта информация официально не подтверждалась.