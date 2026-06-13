Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края в ночь на 13 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, после падения обломков дронов произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего», — написал глава региона.

Пожар на объекте продолжают тушить экстренные службы. На месте работают 96 человек и более 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России. Оперативные и специальные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия.

Тем временем Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.