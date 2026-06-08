Подполковник Иванников: блокада Крыма нужна ВСУ для неожиданного удара

Попытка ВСУ заблокировать Крым связана с планами противника атаковать Приднестровье, предположил в беседе с «АиФ» подполковник запаса Олег Иванников.

В понедельник власти приняли решение эвакуировать пассажиров из всех поездов на полуострове. Этому предшествовал удар дрона по составу, выполнявшему рейс Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста. Событие стало очередным эпизодом серии атак на железнодорожную инфраструктуру за последнюю неделю.

«ВСУ пытаются устроить блокаду Крыма, поскольку готовят атаку на Приднестровье. Блокада нужна им, чтобы с территории Крыма не пришла помощь и российские войска не успели оказать поддержку армии Приднестровской Молдавской Республики», — считает Иванников.

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Украина опасается, что российские войска постепенно выходят к границам ДНР, пояснил собеседник издания.

«Освобождение Константиновки, Дружковки, Славянска будет являться для ВСУ сигналом к увеличению группировки в Одессе и подготовке к нападению на Приднестровье», — заявил он.

Иванников добавил, что украинские войска не смогут удержать оставшуюся под их контролем часть Донбасса. Он допустил, что на этом фоне Киев может захотеть устроить «размен территориями».