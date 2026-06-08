В Рязани в 2026 году установят две умные спортивные площадки, отремонтируют школу и детские сады

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский представил депутатам отчет о работе за прошедший период и рассказал об итогах в ключевых сферах жизни города. Один из ключевых блоков отчета был посвящен социальной политике. Мэр назвал её фундаментом, на котором строится развитие города, и привел конкретные цифры и планы на ближайшее будущее.

Особое внимание глава администрации уделил сфере дошкольного образования. По его словам, доступность детских садов для самых маленьких рязанцев третий год подряд составляет 100 процентов. Высокие результаты выпускников школ — 22 стобалльных работы на ЕГЭ и 8 призовых мест на заключительном этапе Всероссийской олимпиады — говорят о том, что в городе созданы условия для учебы, развития и самореализации детей.

По национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году удалось капитально отремонтировать две школы и организовать на базе школы №76 ресурсно-методический центр по основам безопасности и защите Родины. Благодаря проектам местных инициатив были приведены в порядок территории 10 школ, двух детских садов и двух учреждений дополнительного образования.

Стартовала федеральная программа капитального ремонта дошкольных учреждений: работы уже выполнили в детском саду №20. В планах на этот год — ремонт детских садов №10, №59, №150 и школы №25.

Спортивная инфраструктура города также активно обновляется. Реконструирован стадион «Локомотив», отремонтированы залы школ «Единство» и «Юность», на стадионе «Сокол» возобновились игры чемпионата области по футболу. В сборные России вошли 62 воспитанника муниципальных спортшкол, а доля регулярно занимающихся спортом горожан превысила 55 процентов.

«Установим две «умные» спортивные площадки, продолжим развивать стадион «Сокол» и физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Канищево», — рассказал Борис Ясинский о планах на 2026 год.

В сфере культуры модернизировали два филиала библиотек по модельному стандарту, открыли первый в России детский центр на базе библиотеки в поселке Дягилево. Рязань прошла отбор на получение федеральной субсидии для создания в 2027 году школы креативных индустрий в микрорайоне Недостоево, а также подала заявки на открытие еще двух модельных библиотек и четырех детских центров.

Помогают развивать социальную сферу и сами жители — через территориальное общественное самоуправление (ТОС) и общественные организации. Они берут на себя инициативу: благоустраивают дворы, наводят порядок во время субботников, собирают гуманитарную помощь для тех, кому она нужна.