Общество

РНПК провела для учащихся «Роснефть-класса» летний практикум

Олеся Чугунова
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») провела летний практикум для десятиклассников «Роснефть-класса» из школы №43. Организаторы постарались погрузить ребят в многогранный мир нефтегазовой отрасли — от знакомства с разнообразием специальностей до решения актуальных производственных задач.

Мероприятие прошло в два этапа и носило профориентационный характер. Сначала ученики прошли тестирование, которое помогло выявить их склонности и профессиональные предпочтения. Затем состоялась командная деловая игра «Нефтяное дело». В роли экспертов выступили молодые сотрудники завода. Они поставили перед школьниками задачу: «купить» нефтеперерабатывающий завод, запустить его, справиться с нештатной ситуацией и в итоге получить максимальную прибыль. Для этого участников разделили на три группы, в каждой из которых распределили роли технолога, финансиста, инженера, менеджера и эколога. Команда, сумевшая за ограниченное время добиться лучшего финансового результата, получила памятные призы.

Подготовка молодых кадров — важная часть кадровой политики нефтяников. Завод стремится дать молодежи возможность получить качественное образование и трудоустроиться, не уезжая из региона. Эта работа ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа — колледж/вуз — предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет». «Роснефть-классы» — первая ступень этой системы. Проект, направленный на довузовскую подготовку старшеклассников (9–11 классов), реализуется в школе №43. Выпускники классов успешно поступают в профильные вузы области и страны. Сейчас в них обучается 65 человек.

Учебный план предусматривает углубленное изучение физики, математики и химии — предметов, необходимых для поступления в отраслевые вузы и освоения нефтегазовых профессий. При поддержке РНПК для будущих нефтехимиков в школе отремонтировали и оформили в корпоративном стиле классы, закупили новые пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Для учащихся организуют экскурсии на завод, встречи со специалистами и кураторами, участие в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и «Роснефти». За годы учебы у школьников формируется целостное представление о нефтяных профессиях, деятельности компании и ее ценностях.

В настоящее время открыт набор в новые 9-й и 10-й «Роснефть-классы». Заявления принимаются дистанционно. Необходимо скачать бланк с сайта школы, заполнить его, отсканировать и отправить на электронную почту sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «заявление в «Роснефть-класс».

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