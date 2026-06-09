Очевидцы пытались спасти водителя подорванного авто в Балашихе

Жители Балашихи пытались помочь водителю автомобиля, под которым сработало взрывное устройство, пишет SHOT.

Как сообщил ранее СК, инцидент произошел сегодня около 5:30 возле дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов.

«На помощь водителю бросились очевидцы, которые оперативно вытащили его из салона, но спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных ранений», — уточнило издание.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было спрятано в задней части BMW X3. Его могли привести в действие дистанционно. После детонации в иномарке начался пожар. Она проехала несколько метров, после чего врезалась в припаркованный Haval.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте трагедии работают специалисты.