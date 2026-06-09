Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Студенту из Средней Азии грозит 20 лет за закладки в Рязани

Алексей Самохин
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Двадцатилетний иностранец, приехавший учиться в Москву, решил подзаработать «лёгкие» деньги и стал курьером наркоторговцев. Теперь его дело передали в суд. Парню светит серьёзный срок — до 20 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Зимой 2025 года уроженец одной из стран Средней Азии, будучи студентом московского вуза, наткнулся в мессенджере на заманчивое предложение. Некие «доброжелатели» из теневого интернета пообещали ему быстрый и безопасный заработок. Нужно было всего лишь разносить по тайникам запрещённые вещества. Молодой человек согласился.

В феврале этого года кураторы отправили парня в Рязанскую область за очередной партией товара. Молодой человек приехал в село Секиотово, забрал из схрона оптовую дозу метадона и направился в областной центр делать закладки.

На улице Великанова в Рязани его уже ждали оперативники. При задержании у иностранца в кармане куртки нашли 15 свёртков с метадоном общим весом около 4 граммов. Ещё несколько тайников обнаружили поблизости.

Парень во всём сознался. Рассказал, как откликнулся на объявление, как его инструктировали анонимные кураторы, как ездил за товаром. Сейчас он находится под стражей, уголовное дело ушло в суд. Обвинение серьёзное — покушение на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере через интернет. По этой статье максимальное наказание достигает 20 лет лишения свободы.

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