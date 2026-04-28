Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru о необходимости ответных ударов по административным зданиям и судебным учреждениям на территории Украины. Поводом стала атака беспилотников ВСУ на гражданскую инфраструктуру в Луганской Народной Республике.

По словам Колесника, удар по ЛНР был «политическим решением» украинского руководства. Он подчеркнул, что речь идёт не о военных объектах, а о гражданской инфраструктуре, что меняет характер ответных действий.

Продолжение после рекламы

Депутат отметил, что ответ, по его мнению, должен быть зеркальным. Он предложил рассматривать в качестве целей здания, где принимаются решения о проведении атак, а также суды, выносящие приговоры гражданам России.

Колесник заявил, что украинская сторона «потеряла страх» и продолжает наносить удары по мирным объектам. Эти действия он связал с эскалацией конфликта и ростом числа атак на территории приграничных регионов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на населённый пункт Марковка. По его данным, ранения получили не менее 18 человек, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Медики продолжают оказывать помощь раненым. Информация о последствиях удара уточняется.