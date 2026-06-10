Российские войска наносят удары по военным объектам в Харьковской области. По данным SHOT, для атаки используются беспилотники «Герань-2».

Сообщается, что одной из целей стал аэродром Коротич. Этот объект используют для базирования малой авиации и подготовки пилотов. По информации источника, на территории аэродрома также могут находиться операторы украинских беспилотников.

Удары наносятся и по другим объектам военной инфраструктуры региона. Официального подтверждения этих данных со стороны Минобороны России на момент публикации не поступало.

Кроме того, как утверждает SHOT, российская авиация применяет авиабомбы по промышленным предприятиям и местам размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Информация о последствиях ударов и возможном ущербе уточняется.