В Рязани опубликовали программу празднования Дня России 12 июня

12 июня Рязань отметит День России масштабной праздничной программой. Мероприятия пройдут сразу на шести городских площадках. Жителей и гостей областного центра ждут спортивные фестивали, концерты, патриотические акции и выступление народного артиста России Олега Газманова.

Праздничные события начнутся в 10:00 в Лесопарке. Здесь состоится фестиваль «Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка» (6+). Для участников подготовили спортивные состязания и развлекательную программу.

В 11:00 в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха пройдет фестиваль патриотической песни «Россия молодая» (6+). На сцену выйдут исполнители и творческие коллективы, которые представят композиции о России и ее истории.

Еще одно мероприятие стартует в полдень. Перед Муниципальным культурным центром состоится концерт «Россия — всё, чем я живу» (6+). Для зрителей выступят солисты и творческие коллективы Рязани.

Сразу два события запланированы на 13:00. На площади перед Зеленым театром ЦПКиО пройдет фестиваль «Горжусь тобой, моя Россия!» (6+). В это же время во Дворце культуры «Приокский» начнется концертная программа «Россия единством сильна» (6+).

Главной площадкой праздника станет Лыбедский бульвар. В 17:00 здесь начнется большой фестиваль ко Дню России (6+). Перед зрителями выступят известные рязанские коллективы, а специальным гостем программы станет Олег Газманов.

Завершится праздничный день в Рязанском кремле. В 20:00 здесь откроется XIV фестиваль искусств «Кремлевские вечера» (12+), который традиционно собирает любителей музыки и культуры.

Программа мероприятий на День России в Рязани