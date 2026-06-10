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В Рязани опубликовали программу празднования Дня России 12 июня

Алексей Самохин
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12 июня Рязань отметит День России масштабной праздничной программой. Мероприятия пройдут сразу на шести городских площадках. Жителей и гостей областного центра ждут спортивные фестивали, концерты, патриотические акции и выступление народного артиста России Олега Газманова.

Праздничные события начнутся в 10:00 в Лесопарке. Здесь состоится фестиваль «Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка» (6+). Для участников подготовили спортивные состязания и развлекательную программу.

В 11:00 в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха пройдет фестиваль патриотической песни «Россия молодая» (6+). На сцену выйдут исполнители и творческие коллективы, которые представят композиции о России и ее истории.

Еще одно мероприятие стартует в полдень. Перед Муниципальным культурным центром состоится концерт «Россия — всё, чем я живу» (6+). Для зрителей выступят солисты и творческие коллективы Рязани.

Сразу два события запланированы на 13:00. На площади перед Зеленым театром ЦПКиО пройдет фестиваль «Горжусь тобой, моя Россия!» (6+). В это же время во Дворце культуры «Приокский» начнется концертная программа «Россия единством сильна» (6+).

Главной площадкой праздника станет Лыбедский бульвар. В 17:00 здесь начнется большой фестиваль ко Дню России (6+). Перед зрителями выступят известные рязанские коллективы, а специальным гостем программы станет Олег Газманов.

Завершится праздничный день в Рязанском кремле. В 20:00 здесь откроется XIV фестиваль искусств «Кремлевские вечера» (12+), который традиционно собирает любителей музыки и культуры.

Программа мероприятий на День России в Рязани

  • 10:00 — фестиваль «Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка» (Лесопарк);
  • 11:00 — фестиваль патриотической песни «Россия молодая» (Зеленый театр ЦПКиО);
  • 12:00 — концерт «Россия — всё, чем я живу» (площадь перед МКЦ);
  • 13:00 — фестиваль «Горжусь тобой, моя Россия!» (площадь перед Зеленым театром ЦПКиО);
  • 13:00 — концертная программа «Россия единством сильна» (ДК «Приокский»);
  • 17:00 — фестиваль ко Дню России с участием Олега Газманова (Лыбедский бульвар);
  • 20:00 — открытие XIV фестиваля искусств «Кремлевские вечера» (Рязанский кремль).
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