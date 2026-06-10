Студенты двух рязанских вузов получили поощрительные премии от главы города Татьяны Панфиловой



Председатель Рязанской городской Думы и глава муниципального образования Татьяна Панфилова вручила студентам свидетельства на получение поощрительной премии Рязани. Награды удостоились учащиеся РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Этому событию предшествовало рассмотрение проектов на специализированном Совете. В фокусе внимания были работы по развитию городских пространств и социальной сферы, созданию специализированных интернет-платформ и организации образовательного процесса.

«Вы сегодня – в начале большого пути. Идите по нему уверенно, добивайтесь новых успехов и побед. Я уверена, что ваши идеи и талант найдут применение в нашем городе», – сказала Татьяна Панфилова.

Глава города также выразила благодарность научным руководителям лауреатов: по словам Панфиловой, именно их поддержка помогла студентам достичь столь высоких результатов.

Поощрительная премия от муниципального образования Рязань присуждается студентам высшей школы за отличную учебу, высокие достижения в научной и инновационной деятельности, а также за активную общественную позицию.