Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Журавлёв ищет Гогунского и Здорик в новом сезоне «Пряток» на СТС

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Канал СТС запустил третий сезон приключенческого шоу «Прятки» (16+) с ведущим Дмитрием Журавлёвым. В новых выпусках актёр, музыкант и видеоблогер отправится в Китай, Таиланд, Ногинск и другие города и страны, чтобы отыскать звёздных участников, спрятанных в непростых локациях.

Съёмки первого выпуска проходили в заброшенном отеле Таиланда. «Никогда не был в северном Таиланде, и он меня приятно удивил. Архитектура, культура, еда — всё немного другое. Играть в прятки в таком месте — одно удовольствие. Что касается отеля, на меня сложно воздействовать мистикой, но локация завораживала таинственностью», — признаётся Дмитрий Журавлёв.   

По словам участников, на съёмках их больше испугал не отель, а сильный тропический ливень. «Локация фантастическая, как в кино, но в этом выпуске зрители увидят мои глаза по пять копеек. Я, как человек, знающий, что нельзя в гром и молнию находиться возле дерева, просидел там все съёмки, — вспоминает Виталий Гогунский. — Забавно, но я так тщательно готовился к муравьям: замотал скотчем одежду, чтобы они туда не заползали. В итоге муравьи спрятались из-за дождя. Как говорится, знал бы, где упаду, соломку постелил бы. Но в целом опыт, конечно, незабываемый».

Коллега Виталия — актриса Ника Здорик — признавалась, что готовилась к шоу два года. «Мне каждый сезон предлагали стать участницей, но я отказывалась из-за клаустрофобии и боязни змей, пауков и всяческих червей, поэтому для меня это определённого рода вызов, к которому готовилась скорее морально, — делится звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». — В этот раз меня привлекли мини-путешествие в Таиланд и потрясающая команда. Мы подружились и даже после возвращения в Москву продолжаем общение, мечтаем снова сняться вместе таким составом». 

Также в первом выпуске участвуют музыкант Кирилл Астапов, актёр Магомед Муртазаалиев и спортсмен Магомед Исмаилов. По правилам шоу звёзды выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска всех участников. Если за это время ему не удастся их найти, каждый герой выигрывает 250 тысяч рублей. Среди локаций нового сезона — заброшенный отель в Таиланде, старый аэропорт в Китае, закрытая школа в Ногинске и другие места.

Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Предыдущая статья
Студенты двух рязанских вузов получили поощрительные премии от главы города Татьяны Панфиловой
Следующая статья
Ночью 13 июня Заводской проезд перекроют для аварийного ремонта

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июня

10 июня звезды советуют не торопиться с выводами, прислушиваться к интуиции и не забывать о близких. Для многих знаков день станет поворотным в вопросах здоровья, отношений и карьеры.
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Темы
Транспорт и дороги

Мужчина умер в автобусе в Рязани

Сообщается, что смерть зафиксировали в Олимпийском городке в автобусе 62-го маршрута. Причина смерти человека неизвестна.
Медицина

В Рязанский кардиодиспансер поступили четыре новых дефибриллятора

Рязанский кардиодиспансер получил четыре современных дефибриллятора. Новое оборудование установят в реанимации и операционных для оказания помощи пациентам с тяжелыми нарушениями сердечного ритма.
Политика

Эксперт рассказал, как ВС РФ могут радикально изменить обстановку

В Одесской области под удар вновь попал мост в поселке Затока. Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на объект, который соединяет автомобильное и железнодорожное сообщение и считается одним из ключевых транспортных узлов на юге страны.
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

Над сериалом работает звездная команда: режиссер Антон Федоров (спектакли «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», «Дон Кихот» в Театре Наций, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»), оператор Игорь Киселев («Последний богатырь. Колобок», «Балет», «Юг»), художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай («Страсти по Матвею», «Алиса не может ждать», «Содержанки 2»). 
Акценты

В Рязани опубликовали программу празднования Дня России 12 июня

Мероприятия пройдут сразу на шести городских площадках. Жителей и гостей областного центра ждут спортивные фестивали, концерты, патриотические акции и выступление народного артиста России Олега Газманова.
Политика

Российские войска атакуют аэродромы и объекты ВСУ в Харьковской области

Российские войска наносят удары по военным объектам в Харьковской области. По данным SHOT, для атаки используются беспилотники «Герань-2».
Новости России

Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1900. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.
Новости России

Коц назвал важную деталь удара ВСУ по Панораме в Севастополе

Украинский беспилотник атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» на Историческом бульваре. Инцидент произошел накануне открытия масштабной выставки к 170-летию художника Франца Рубо. Губернатор Михаил Развожаев констатировал значительные повреждения шедевра.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье