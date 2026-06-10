Журавлёв ищет Гогунского и Здорик в новом сезоне «Пряток» на СТС

Канал СТС запустил третий сезон приключенческого шоу «Прятки» (16+) с ведущим Дмитрием Журавлёвым. В новых выпусках актёр, музыкант и видеоблогер отправится в Китай, Таиланд, Ногинск и другие города и страны, чтобы отыскать звёздных участников, спрятанных в непростых локациях.

Съёмки первого выпуска проходили в заброшенном отеле Таиланда. «Никогда не был в северном Таиланде, и он меня приятно удивил. Архитектура, культура, еда — всё немного другое. Играть в прятки в таком месте — одно удовольствие. Что касается отеля, на меня сложно воздействовать мистикой, но локация завораживала таинственностью», — признаётся Дмитрий Журавлёв.

По словам участников, на съёмках их больше испугал не отель, а сильный тропический ливень. «Локация фантастическая, как в кино, но в этом выпуске зрители увидят мои глаза по пять копеек. Я, как человек, знающий, что нельзя в гром и молнию находиться возле дерева, просидел там все съёмки, — вспоминает Виталий Гогунский. — Забавно, но я так тщательно готовился к муравьям: замотал скотчем одежду, чтобы они туда не заползали. В итоге муравьи спрятались из-за дождя. Как говорится, знал бы, где упаду, соломку постелил бы. Но в целом опыт, конечно, незабываемый».

Коллега Виталия — актриса Ника Здорик — признавалась, что готовилась к шоу два года. «Мне каждый сезон предлагали стать участницей, но я отказывалась из-за клаустрофобии и боязни змей, пауков и всяческих червей, поэтому для меня это определённого рода вызов, к которому готовилась скорее морально, — делится звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». — В этот раз меня привлекли мини-путешествие в Таиланд и потрясающая команда. Мы подружились и даже после возвращения в Москву продолжаем общение, мечтаем снова сняться вместе таким составом».

Также в первом выпуске участвуют музыкант Кирилл Астапов, актёр Магомед Муртазаалиев и спортсмен Магомед Исмаилов. По правилам шоу звёзды выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска всех участников. Если за это время ему не удастся их найти, каждый герой выигрывает 250 тысяч рублей. Среди локаций нового сезона — заброшенный отель в Таиланде, старый аэропорт в Китае, закрытая школа в Ногинске и другие места.