Прохожие спасли женщину от инсульта на улице в Рязани

В Областную клиническую больницу (ОКБ) поступила женщина с признаками нарушения мозгового кровообращения. Ей стало плохо прямо на улице, но, к счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие. Они не прошли мимо и сразу вызвали скорую помощь.

Бригада медиков оперативно поставила предварительный диагноз — инсульт — и доставила пациентку в ОКБ. Госпитализация прошла в пределах так называемого «терапевтического окна» — критически важных 4–5 часов с момента появления симптомов.

Врачи ОКБ подтвердили диагноз и начали подготовку к тромболизису. С момента инсульта до поступления в больницу прошло всего 1,5 часа, что позволило применить этот современный метод лечения.

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3 — 4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Благодаря слаженным действиям прохожих и оперативности медиков лечение прошло успешно: инсульт не оставил последствий для здоровья женщины. Пациентка была выписана для дальнейшего наблюдения у специалистов по месту жительства.