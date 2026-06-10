Материально-техническая база Рязанского кардиодиспансера пополнилась четырьмя современными дефибрилляторами. Новое оборудование направили в отделения, где пациентам оказывают экстренную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Два аппарата установят в кардиологическом отделении для пациентов с острым инфарктом миокарда и палатой реанимации и интенсивной терапии. Здесь оборудование используют в случаях тяжелых нарушений сердечного ритма, когда счет идет на минуты.

По словам врача анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук Александра Козминского, наружные дефибрилляторы помогают спасать пациентов при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии. Кроме того, аппараты применяют для проведения кардиоверсии при фибрилляции и трепетании предсердий.

В палате реанимации ранее работали три аналогичных устройства. Однако техника уже устарела и требовала замены. Новые модели отличаются более удобным управлением, повышенной мобильностью и увеличенной емкостью аккумуляторов.

Как отметил Александр Козминский, оборудование может работать дольше без подзарядки, а медицинскому персоналу проще использовать его в экстренных ситуациях.

Еще два дефибриллятора поступили в операционные отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Главный врач Рязанского кардиодиспансера Анастасия Филимонова подчеркнула, что модернизация учреждения продолжается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и проекта «Здоровое будущее».

По ее словам, обновление оборудования напрямую влияет на качество медицинской помощи и помогает сохранять жизнь и здоровье пациентов.