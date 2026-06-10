Эксперт рассказал, как ВС РФ могут радикально изменить обстановку

В Одесской области под удар вновь попал мост в поселке Затока. Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на объект, который соединяет автомобильное и железнодорожное сообщение и считается одним из ключевых транспортных узлов на юге страны.

По оценке военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, через этот маршрут проходит значительная часть снабжения украинских подразделений на южном направлении. Он отметил, что мост фактически разделяет Одесскую область на две части и играет важную роль в логистической системе ВСУ.

Как пояснил эксперт в комментарии aif.ru, удары по объекту наносятся не впервые. По его словам, повреждение переправы способно осложнить доставку боеприпасов и других грузов для украинской группировки, действующей в районе Херсона и дельты Днепра.

Дандыкин также обратил внимание на значение так называемого румынского коридора. Через территорию соседней страны на Украину поступают вооружение и военная техника западного производства. Нарушение работы транспортного узла в Затоке, по мнению эксперта, может повлиять на эти поставки.

Отдельно он высказался о перспективах ударов по мостам через Днепр. Эксперт назвал такие объекты стратегически важными для снабжения войск и переброски резервов между берегами реки.

По его словам, уничтожить крупные мостовые переходы непросто, однако даже серьезные повреждения способны ограничить движение тяжелой техники и создать дополнительные трудности для логистики. Речь идет о маршрутах, которые обеспечивают снабжение подразделений на ряде направлений, включая Запорожскую и Херсонскую области.

По его словам, нанесение ударов по мостовым переходам через Днепр способно радикально изменить оперативную обстановку в Херсонской области и за ее пределами.

Цель — управляемое истощение

Своим мнением о том, что сейчас происходит в зоне боевых действий поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Создаётся впечатление, что Москва сознательно сохраняет часть резервов и продолжает действовать по модели управляемого истощения противника, — пишет Лебедев. — Главная цель сейчас может заключаться не в достижении громких медийных результатов, а в постепенном разрушении возможностей ВСУ поддерживать высокий темп боевых действий летом и осенью.

Параллельно растёт вероятность того, что во второй половине года ключевым театром борьбы станет не линия фронта, а противостояние в сфере беспилотников, связи, разведки и логистики. Косвенно на это указывает как характер украинских атак по российскому тылу, так и выбор российских целей на территории Украины».

По его прогнозу, в ближайшие недели наиболее опасными направлениями останутся:

— Одесская область и дунайские порты;

— Харьковский промышленный узел;

— транспортные развязки Запорожской и Днепропетровской областей;

— приграничные районы Сумской области.

На фронте следует ожидать дальнейшего давления на Константиновку и Лиман. Если нынешний темп сохранится, к середине лета именно эти направления могут стать центром наиболее тяжёлых городских боёв.

А на геополитическом уровне всё сильнее просматривается подготовка Запада к долгой войне. Новый санкционный пакет, переговоры европейских лидеров с Киевом и расширение программ по БПЛА выглядят как элементы одной стратегии: выиграть не сражение, а время. Россия же отвечает зеркально — пытаясь выигрывать не отдельные сутки, а месяцы и годы.