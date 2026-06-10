Стартовали съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER совместно с MA Production приступили к съемкам авантюрной драмы «Мошенник. История клоуна» (16+). Об этом сообщила пресс-служба START.

Это сериал о провинциальном циркаче, которого желание отомстить за обман родного человека приводит в группировку телефонных мошенников, где он сам становится гениальным аферистом. В главной роли — Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «Она такая классная»), в режиссерском кресле — один из самых востребованных театральных постановщиков и режиссер двух сезонов сериального хита «Мир! Дружба! Жвачка!» Антон Федоров.

«Мы только в начале нашего путешествия, поэтому говорить о проекте пока не хочется, внутри много трепета и осторожности. Скажу лишь, что я по-человечески счастлив работать с Антоном Федоровым, он глубокий нежный волшебник. Я многому учусь у него. Он умеет создавать сложные хрупкие миры, в которые очень интересно играть. И я, как актер, может быть впервые чувствую такую свободу и радость, — говорит Лев Зулькарнаев, которому придется значительно преобразиться для роли в сериале. — Это история о клоуне. И мне очень интересно искать ответ на вопрос: кто такой клоун? Как он встречается с этим миром вокруг него? С людьми?

Мы говорим о комедии жизни порой в самом жестоком значении этого слова. И об этой, по правде, призрачной границе между светом и тьмой внутри нас. Рискну предположить, что на сегодняшний день это одна из важнейших для меня ролей (если не самая важная)».

Фото: START, PREMIER Фото: START, PREMIER Фото: START, PREMIER Фото: START, PREMIER Фото: START, PREMIER

Также в проекте появятся Ксения Трейстер («Этерна», «Натали и Александр»), Ефим Белосорочка («Два холма», «Крутая перемена»), Евгения Симонова («Обыкновенное чудо», «Афоня», «Последний богатырь. Наследие»), Константин Мурзенко («Хороший человек», «Беспринципные»), Влад Ценёв («Жить жизнь», «История его служанки») и другие. Несколько имен исполнителей знаковых ролей пока держатся в секрете.

Над сериалом работает звездная команда: режиссер Антон Федоров (спектакли «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», «Дон Кихот» в Театре Наций, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»), оператор Игорь Киселев («Последний богатырь. Колобок», «Балет», «Юг»), художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай («Страсти по Матвею», «Алиса не может ждать», «Содержанки 2»).

«Нам интересно разобрать тему огромной теневой системы под названием “телефонное мошенничество”. Но также меня крайне интересует тема перехода трогательного героя, дарящего радость и смех людям, на, так скажем, темную сторону. Как стирается граница между добром и злом в каждом из нас. С этим интересно разбираться и про это интересно рассказывать», — делится Антон Федоров.

Съемки будут проходить в атмосферных локациях Москвы, Подмосковья и Костромы.