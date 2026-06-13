Рязанке выплатят 1,5 млн рублей за гибель сына, промышленного альпиниста

Суд в Рязани обязал работодателя выплатить матери погибшего промышленного альпиниста 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Иск в интересах женщины подала прокуратура Московского района.

Как установила проверка, сын заявительницы погиб в октябре 2024 года во время работы альпинистом в управляющей компании. При этом официально трудовые отношения с ним оформлены не были. Несмотря на отсутствие записи в трудовой книжке, мужчина фактически выполнял обязанности сотрудника организации.

Прокурор потребовал через суд установить факт трудовых отношений, взыскать заработную плату за отработанный период и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме.

В результате в пользу матери погибшего взыскали 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, а также заработок за фактически отработанное время.