Рязанский пенсионер порезал гостя, который слишком настойчиво просил в долг 

Житель Чучковского района предстанет перед судом после конфликта со знакомым, который пришёл просить деньги в долг. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По версии следствия, инцидент произошёл в июле 2026 года дома у 64-летнего мужчины. В гости к нему пришёл знакомый и начал настойчиво просить деньги взаймы. Хозяин отказал, после чего ссора переросла в конфликт.

По версии следствия, пенсионер взял со стола кухонный нож и ударил гостя в левое бедро. Пострадавший получил колото-резаную рану, которую эксперты квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

После случившегося обвиняемый потребовал прекратить разговор о деньгах и покинуть квартиру. Уголовное дело уже направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.