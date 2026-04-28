Ремонт улицы Зубковой в Рязани перенесли на лето, мэрия назвала причину

В Рязани назревает очередной дорожный скандал. Жители улицы Зубковой уже месяц вынуждены терпеть транспортный коллапс и рисковать автомобилями из-за неоконченного ремонта, который, по их словам, превратился в издевательство. Жалобы появились на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

Суть проблемы заключается в том, что дорожное полотно было «нарезано» для проведения работ, но сам ремонт так и не был завершён. По словам местных жителей, ситуация не меняется уже месяц. Каждую неделю они получают от ответственных лиц обещания, что всё доделают «на этой неделе», однако «воз и ныне там».

«Ежедневно стоим в пробках, потому как в нарезанных участках стоит вода, не видно ям и острые срезы не дают ехать нормально. Мы всю зиму стоим в пробках от погоды, а сейчас от управленцев. Кто додумался нарезать целую улицу и бросить???» — возмущаются горожане.

Жители требуют от администрации города конкретных сроков и качественного выполнения работ.

Власти города признают наличие проблемы, объясняя задержку объективными причинами. По данным администрации Рязани, завершить работы в срок помешала погода.

«Ситуацию на ул. Зубковой у нас на контроле. Из-за погоды (переувлажнение полотна) полностью доделать дорогу сейчас нельзя. Частично ремонтировали в сухие дни. План ремонта дороги сдвинули на май — июнь, когда установится стабильная тёплая погода и дорожное основание просохнет», — прокомментировали в мэрии.

Таким образом, жителям остаётся надеяться, что с приходом устойчивого тепла обещания чиновников будут выполнены, и улица перестанет быть зоной отчуждения для автомобилистов.