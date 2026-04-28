Ремонт улицы Зубковой в Рязани перенесли на лето, мэрия назвала причину

В Рязани назревает очередной дорожный скандал. Жители улицы Зубковой уже месяц вынуждены терпеть транспортный коллапс и рисковать автомобилями из-за неоконченного ремонта, который, по их словам, превратился в издевательство. Жалобы появились на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Суть проблемы заключается в том, что дорожное полотно было «нарезано» для проведения работ, но сам ремонт так и не был завершён. По словам местных жителей, ситуация не меняется уже месяц. Каждую неделю они получают от ответственных лиц обещания, что всё доделают «на этой неделе», однако «воз и ныне там».
Жители требуют от администрации города конкретных сроков и качественного выполнения работ.
Власти города признают наличие проблемы, объясняя задержку объективными причинами. По данным администрации Рязани, завершить работы в срок помешала погода.
Таким образом, жителям остаётся надеяться, что с приходом устойчивого тепла обещания чиновников будут выполнены, и улица перестанет быть зоной отчуждения для автомобилистов.