Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

«Люблю» по-рязански: краснодеревщик из Подольска бросил всё ради невесты

Анастасия Мериакри
В Рязани руководитель ЗАГСа Елена Сорокина поделилась ещё одной трогательной историей создания семьи. На этот раз героиней стала пара, чья встреча напоминает сюжет романтической комедии, а главным семейным правилом стала забота друг о друге по утрам.

История знакомства Андрея и Людмилы началась в 2024 году благодаря общей знакомой — сестре Андрея, которая одновременно является лучшей подругой Людмилы. Ключевым «персонажем» их встречи стал потерянный телефон.

Андрей, работающий краснодеревщиком в Подольске, редко бывал в Рязани. Но в тот день всё сложилось: он был в городе, когда сестра попросила его помочь найти телефон её подруги. Так Андрей впервые увидел Людмилу — в слезах и расстроенных чувствах. Сама девушка была уверена, что не произвела хорошего впечатления на парня, о котором так много слышала.

Однако судьба распорядилась иначе. Их отношения начали стремительно развиваться, и в какой-то момент Андрей принял волевое решение: так дальше продолжаться не может. Ради своей любви он сменил место жительства и работу, переехав из Подольска в Рязань. Как он сам говорит: «В Рязани ведь тоже мебель можно делать!».

Совсем недавно семья Андрея и Людмилы образовалась официально. У них уже успела зародиться прекрасная традиция: тот, кто просыпается раньше, готовит завтрак для своей второй половинки.

«Говорят, что «люблю» можно сказать по-разному. Например, так — встать пораньше и приготовить своей половинке завтрак…Пусть у Андрея и Людмилы долго-долго завтраки будут вкусными и тёплыми!» — поздравляет молодоженов Елена Сорокина.

