Мэрия Рязани ответила, где узнать про укрытия 

Представители администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос об укрытиях в городе.

«Про укрытия для жителей непонятно. Как о них узнать? Они вообще есть?» — задала вопрос рязанка.

«Для защиты населения рассматриваются прежде всего углубленные помещения многоквартирных домов — подвалы и цокольные этажи. Чтобы узнать, какие из них закреплены за вашим домом, их состояние и порядок доступа, обратитесь в управляющую компанию. Ключи от запирающихся подвалов и свободный доступ к ним обсуждаются на общем собрании собственников жилья с участием представителя УК. На этом собрании жители могут принять решение и дать соответствующие указания управляющей компании», — говорится в сообщении мэрии Рязани.