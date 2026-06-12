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Общество

Мэрия Рязани ответила, где узнать про укрытия 

Алексей Самохин
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Представители администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос об укрытиях в городе.

«Про укрытия для жителей непонятно. Как о них узнать? Они вообще есть?» — задала вопрос рязанка. 

«Для защиты населения рассматриваются прежде всего углубленные помещения многоквартирных домов — подвалы и цокольные этажи. Чтобы узнать, какие из них закреплены за вашим домом, их состояние и порядок доступа, обратитесь в управляющую компанию. Ключи от запирающихся подвалов и свободный доступ к ним обсуждаются на общем собрании собственников жилья с участием представителя УК. На этом собрании жители могут принять решение и дать соответствующие указания управляющей компании», — говорится в сообщении мэрии Рязани.

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