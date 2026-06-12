Эксперт рассказал о «яме Беккари» в деле о пропаже Усольцевых

В Красноярском крае завершился очередной этап масштабных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге осенью прошлого года. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров, однако никаких следов 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери обнаружить не удалось. Эксперты склоняются к криминальной версии произошедшего.

Усольцевы отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью в сентябре 2025 года и бесследно исчезли. Отправной точкой маршрута стал поселок Кутурчин в верховьях реки Маны — суровый и практически безлюдный край, где на десятки километров можно не встретить ни одного человека.

«Версия несчастного случая не выдерживает критики»

Бывший спасатель Юрий Раилко, многие годы участвующий в поисках людей в горно-таёжной местности, считает, что поиски приостановили по объективным причинам: трава в тайге поднялась по пояс, видимость сведена к минимуму. Весной поисковики запускали квадрокоптеры и отслеживали активность хищников — медведей, — которые теоретически могли выйти на запах погибших. Следы медведей были замечены, но ничего больше.

— Если бы Усольцевы погибли в силу каких-то обстоятельств, их бы весной уже нашли. При разложении тел появляется запах, который распространяется на большую территорию. Хищники и собаки уже вышли бы на их след, — говорит Раилко.

Версию с провалом в расщелину он также отвергает: на Кутурчинском Белогорье нет глубоких трещин, лишь провалы между валунами глубиной не более пяти-шести метров, которые хорошо проветриваются.

Всё-таки криминал?

По мнению эксперта, наиболее вероятна криминальная версия. В глухой тайге туристы могут случайно столкнуться с браконьерами, черными лесорубами или старателями — и такая встреча способна закончиться трагически.

— Усольцевых могли убить. Они могли увидеть нечто не предназначенное для чужих глаз. Мог погибнуть кто-то один, а остальных убрали как свидетелей. Сейчас много неадекватных людей ходит по лесу с ружьем, — рассуждает Раилко.

Он также не исключает, что тела могли намеренно скрыть: закопать, предварительно сняв одежду для уничтожения улик, и пересыпать гашеной известью, которая полностью растворяет органику, не оставляя даже костей.

— Этот метод утилизации применяли в сельском хозяйстве. В так называемую яму Беккари наваливали трупы животных и пересыпали их известью. Из-за биотермического процесса шел саморазогрев органики. В сильнейшей щелочной среде все растворялось, не оставалось даже костей, — говорит экс-спасатель.

Криминальная версия официально отрабатывается следствием: допрошено более 60 свидетелей, часть из них проверена на полиграфе.

Местные жители: «Темное это дело»

Жители поселка Мина, расположенного в восьми километрах от Кутурчина, давно перестали строить догадки.

— Нет тут Усольцевых. Если бы заблудились, поломались, куда-то провалились — уже бы что-то нашли, — говорит представитель Минского сельсовета.

Найденная в ходе поисков обломанная палка для скандинавской ходьбы местных не впечатлила: туристы в тех краях ходят постоянно, и находка может принадлежать кому угодно.

Местный житель Александр настроен категорично:

— Не спасателей и поисковиков надо сюда присылать, а оперативников и криминалистов.

Раилко допускает и еще один сценарий: семья могла нелегально покинуть страну через границу с Монголией с помощью проводников, а затем по поддельным документам уехать дальше. Впрочем, следствие эту версию уже проверяло и подтверждения она не нашла.

Поиски продолжаются. Когда и чем закончится это дело — пока неизвестно.

Ранее турист анонсировал массовые поиски Усольцевых из-за новой зацепки.