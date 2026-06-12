В ЦПКиО Рязани отметили День России

В День России на площадке Зелёного театра Центрального парка культуры и отдыха в Рязани состоялся масштабный городской Фестиваль патриотической песни «Россия молодая». В рамках программы фестиваля выступили ведущие солисты и творческие коллективы города, а также состоялись важные торжественные церемонии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Исполняющий обязанности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и глава администрации Борис Ясинский вручили памятные нагрудные знаки «Мой папа – Герой!». Награда учреждена в 2026 году по инициативе «Движения Первых» для детей участников специальной военной операции. Сегодня вручили нагрудные знаки 13 юным рязанцам.

Депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин торжественно вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации 11 юным жителям Рязани, достигшим 14-летнего возраста.

Кульминацией праздника стало подведение итогов фестиваля патриотической песни «Россия молодая». В этом году конкурсная программа была особенно актуальна, так как 2026 год в России объявлен Годом единства народов России.

Жюри назвали победителей в ключевых номинациях:

«Песни советских и российских композиторов о Родине и о России»;

«Песни военных лет»;

«Песни о Рязани и Рязанской области»;

«Казачья песня».

Гран-При фестиваля получила шоу-группа «Блеsтки» Рязанского медицинского университета, а особый приз, Гран-При «Сердце «Октября»» завоевала Ангелина Конаныхина.

Для гостей парка с патриотическими композициями выступили участники фестиваля. По доброй традиции в завершении конкурса выступил почетный гость – ансамбль «Коловрат» из города Михайлов под руководством художественного руководителя Сергея Журина.

Затем перед Зеленым театром ЦПКиО, при поддержке УФСИН по Рязанской области, прошел праздник «Горжусь тобой, моя Россия!». Для рязанцев состоялись выступления кинологов и флешмоб, были организованы мастер-классы и спортивные конкурсы. Все желающие могли зарядиться энергией праздника на зарядке с чемпионом и патриотической выставке. Работали развлекательные площадки для детей и полевая кухня. Для гостей звучали патриотические композиции в исполнении рязанских коллективов.