Рязанка возмутилась неработающим туалетом в парке

Жительница Рязани обратилась к губернатору Павлу Малкову с вопросом о туалете в обновлённом парке Нижний городской сад. По её словам, объект не функционирует с самого открытия после ремонта.

Женщина написала в комментариях на странице главы региона, что ежедневно проходит мимо парка и регулярно видит, как посетители, в числе которых семьи с детьми и туристы, безуспешно пытаются попасть в закрытый туалет. По её словам, ситуация не меняется уже два года.

По информации рязанки, в ответ на жалобы горожане получают отписки об отсутствии деталей для ремонта оборудования. При этом туалет не работал там с момента открытия парка — то есть необходимые запчасти не были закуплены изначально.

— Зачем его устанавливать было, если второй год нельзя закупить к нему детали? — возмущается жительница. — Очень много семей с детьми в парке. Что вы рекомендуете им делать?

Горожанка также отметила, что в городах вдвое меньше Рязани в парках и местах скопления людей всегда есть работающие общественные туалеты. Она предложила как минимум временное решение — установить современные биотуалеты, пока проблема с основным объектом не устранена.

— Туристы ходят с вопросами, где туалет, а приходится разводить руками. Как-то стыдно становится за город, — написала рязанка.

Реакции от администрации на обращение на момент публикации не поступало.