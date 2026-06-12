В Рязанской области 13 июня сохранится жара до 33 градусов

Жителей Рязани и Рязанской области предупредили о жаркой погоде 13 июня. Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на данные филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, в дневные часы температура воздуха на территории региона составит от 30 до 33 градусов тепла.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием детей и пожилых людей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112. Также работает телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.