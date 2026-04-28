В Рязанской области энергетики устранили последствия непогоды

Специалисты филиала «Рязаньэнерго» завершили восстановительные работы в основной электрической сети 6–35 кВ и возобновили подачу электроэнергии потребителям. В настоящее время все технологические нарушения в основной сети устранены. Сейчас энергетики оперативно обрабатывают индивидуальные заявки жителей, связанные с электроснабжением в сети 0,4 кВ.

Для ликвидации последствий непогоды под контролем оперативного штаба «Рязаньэнерго» продолжают работать 38 ремонтных бригад, в составе которых 72 энергетика и 44 единицы спецтехники. Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям.

Напомним, что причиной локальных нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия, затронувшие несколько муниципальных округов Рязанской области.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).