В Рязанской области выросли цены на яйца и шины, снизились на молочные продукты

В марте 2026 года цены на товары и услуги в Рязанской области росли медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 0,5% против 0,8% в феврале. Эксперты Банка России проанализировали причины такой динамики.

В преддверии весенних праздников заметно вырос спрос на яйца, что позволило птицефабрикам и поставщикам поднять цены, заложив в них издержки на корма, ветеринарные препараты и логистику. Тем не менее, в годовом выражении стоимость яиц практически не изменилась.

В то же время на рынке молочной продукции наблюдалась обратная тенденция. Творог и молоко в марте стоили дешевле, чем в феврале. Снижение розничных цен обусловлено уменьшением себестоимости сырого молока.

Подорожали автомобильные шины. Это связано с сезонной подготовкой водителей к лету и обновлением резины.

Продолжилась тенденция к удешевлению бытовой техники и электроинструментов. Спрос на эти категории товаров сократился, так как на фоне высоких процентных ставок потребители стали осторожнее относиться к оформлению кредитов на дорогостоящие покупки.

«Вклад различных товаров и услуги в общий показатель инфляции отличается. Что-то мы покупаем часто и в большом количестве, а что-то — редко или никогда. Чтобы оценить личную инфляцию, нужно на протяжении продолжительного времени, лучше нескольких лет, фиксировать траты на одни и те же позиции. Это позволит увидеть, насколько изменились расходы конкретной семьи», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

По итогам марта годовая инфляция в Рязанской области составила 7,3%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на замедление инфляции до целевого уровня в 4%.