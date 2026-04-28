Мэрия Рязани высказалась о судьбе здания бывшего «Детского мира»

Администрация Рязани в комментариях канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на вопрос о состоянии двух зданий в центре города. Речь о бывшем «Детском мире» на улице Соборной и военном госпитале на Первомайском проспекте.

«Здание бывшего Детского мира на ул. Соборная находится в частной собственности, — говорится в сообщении. — Наши сотрудники принимают все возможные по законодательству меры по принуждению собственника к ремонту и содержанию своего здания.

Здание военного госпиталя является федеральной собственностью и находится в ведении Минобороны России. Для его ремонта необходима специальная проектная документация. Решение о возможности его использовании может быть принято Минобороны России».

Похожий комментарий мэрия давала в 2024 году, тогда говорилось только о том, что здание на Соборной находится в частной собственности, о принуждении владельца к ремонту не сообщалось.

23 апреля 2026 года в пустующем здании произошёл пожар.