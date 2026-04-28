В результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, четверо ранены

В Белгородской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных вооружёнными силами Украины, погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб на месте после детонации дрона. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

В районе посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали отец и сын. 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, у его отца — баротравма. Им оказана медицинская помощь, для дальнейшего лечения доставлены в Белгород.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа женщина получила осколочное ранение спины после атаки дрона на её участок. Бригада скорой доставила её для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.

На участке автодороги Бобрава — Ракитное дрон сдетонировал о дорожное полотно. Водитель ГАЗели получил баротравму, обратился в больницу и был отпущен на амбулаторное лечение. У транспортного средства повреждён кузов.