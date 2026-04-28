Лариса Долина, фото: t.me/dolinaofficial
Новости России

«Известия»: Ларису Долину увезли в больницу с болями в спине

Алексей Самохин
Народную артистку России Ларису Долину 28 апреля госпитализировали с сильными болями в позвоночнике. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Певицу забрали из дома на скорой. Сейчас она проходит обследование, предварительный диагноз — хондроз.

Директор Долиной Сергей Пудовкин заверил РИА Новости, что артистка чувствует себя нормально. «В такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая», — пошутил он.

Пудовкин добавил, что не будет раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Давайте уважать друг друга и артистов в том числе. Они тоже живые люди», — сказал директор.

Концерт Долиной, запланированный на 29 апреля в Москве, пройдёт по расписанию. «Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра и часовая программа с джазовыми композициями», — заключил Пудовкин.

