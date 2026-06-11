Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили террористический акт, который готовился по заданию украинских спецслужб против военнослужащего одного из подразделений Минобороны России.

Как сообщили в ФСБ, в Московском регионе задержали иностранного гражданина 1990 года рождения. По версии спецслужбы, он должен был совершить убийство российского военнослужащего с применением огнестрельного оружия.

Подозреваемый прибыл в Россию в феврале 2026 года. Для выполнения задания он получил из тайника пистолет Макарова с устройством для бесшумной стрельбы и 16 патронов. После этого мужчина собирал сведения о местах проживания и работы предполагаемой цели.

Во время опроса задержанный рассказал, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одной из стран Евросоюза. В Европу подозреваемый прибыл, скрываясь от уголовного преследования. За выполнение задания кураторы пообещали помочь ему получить статус беженца для легального проживания в Европейском союзе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают искать через интернет, социальные сети и мессенджеры потенциальных исполнителей диверсий и террористических актов. Ведомство предупредило, что лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.