Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ снимает военную драму «Гармонь Победы» с Сапрыкиным и Чернышёвым

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеканал НТВ продолжает работу над военной драмой «Гармонь Победы» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Молодые ребята уходят добровольцами на войну, где им предстоит столкнуться с суровой фронтовой реальностью. Главным помощником и поддержкой для героев становится гармонь, в распевах и переливах которой они находят силы идти вперёд к победе. Роли в сериале исполнят Максим Сапрыкин, Павел Чернышёв, Диана Булавина, Иван Золотухин и другие.

Два брата, Иван (Максим Сапрыкин) и Павел (Павел Чернышёв), с односельчанами в первые дни Великой Отечественной войны уходят на фронт добровольцами и оказываются в одном миномётном взводе. В окопах прежние распри теряют смысл, и у молодых ребят завязывается настоящая фронтовая дружба. А редкие минуты отдыха скрашивает только игра Пашки на гармони, которую он нежно называет Марусей. Своими переливами и распевами она помогает пережить тяжёлые дни и ценить редкие минуты радости.

Вадим Саетгалиев, режиссёр-постановщик: «Особенность нашего фильма – попытка рассказать историю войны не через батальную эпику, а через интимный, почти камерный символ – гармонь по имени Маруся. Это не просто музыкальный инструмент, а, можно сказать, полноценный персонаж, который проходит свой путь. Главный герой Иван Кузнецов оказывается на войне, где он, как Маленький принц, вынужден пройти «планеты» страха и любви, испытание лидерством… Это не герой-супермен. Иван ошибается, сомневается, плачет. Он учится и растёт: от испуганного молодого парня до офицера, который отвечает за жизни своих солдат. И в этом ему помогает гармонь». 

Однако вскоре Пашка погибает, и его дело продолжает Иван. Он осваивает игру на гармони, проходит ускоренный курс артиллерийского училища и возвращается на фронт в звании лейтенанта. Ивану предстоит заслужить доверие и уважение солдат, пережить потерю родных и друзей, пройти через тяжёлый труд, бомбёжки и артобстрелы и обрести любовь в лице радистки Даши (Диана Булавина). Но неизменной остаётся музыка, которая поддерживает сослуживцев даже в самые трудные моменты.

Максим Сапрыкин: «Сценарий фильма охватывает всё время Великой Отечественной войны, и мой герой проходит очень большую трансформацию. В начале своей службы он предстаёт перед нами как неуверенный, стеснительный любитель математики, а в конце – он уже капитан и командир взвода, который учится принимать решения не только разумом, но и сердцем. Для меня, как для актёра, это интересный и сложный опыт. С Вадимом Романовичем Саетгалиевым я до этого не работал. У нас была встреча до начала съёмок, где мы долго обсуждали, каким мы хотим видеть Ивана. Вадим очень тонко чувствует каждого персонажа, работать с ним большое удовольствие!»

Диана Булавина: «Мне понравился материал, который предложили, в том числе линия моей героини Даши. Я посчитала, что эту историю можно сделать интересной, разнообразной и трогательной для зрителя. Даша – это такой синтез эмоциональности, женственности и стойкости, твёрдости характера. Она девушка со стальным стержнем внутри и с несгибаемой силой воли, при этом очень чувственная, чем и цепляет людей вокруг. Именно её чувства к главному герою Ивану меняют его, пробуждают в нём то, что пряталось глубоко внутри: непосредственность, открытость к миру, жажда любви и счастья».

Съёмки сериала проходят в Москве и Московской области.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Предыдущая статья
ФСБ предотвратила покушение на российского военного в Подмосковье
Следующая статья
Изнуряющую жару и температурную аномалию пообещали рязанцам синоптики РГУ

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Темы
Происшествия

Ножи в коробках со сладостями пытались пронести в рязанскую колонию

При досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом в коробках с кондитерскими изделиями.
Погода

Изнуряющую жару и температурную аномалию пообещали рязанцам синоптики РГУ

Жара в Рязанской области продержится недолго — уже после 13 июня начнётся заметное похолодание и дожди. По данным НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, регион ждёт резкая смена погоды: от душной жары до ливней и +15 градусов.
Новости России

ФСБ предотвратила покушение на российского военного в Подмосковье

Как сообщили в ФСБ, в Московском регионе задержали иностранного гражданина 1990 года рождения. По версии спецслужбы, он должен был совершить убийство российского военнослужащего с применением огнестрельного оружия.
Происшествия

Под Рязанью машиниста крана и руководителя будут судить после ЧП на стройке

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Происшествия

Мигрант-рецидивист напал на рязанца в квартире

Сотрудники полиции установили, что к ограблению причастен 29-летний гражданин страны СНГ, который недавно приехал в Рязани на заработки. На родине мужчину неоднократно осудили за кражи. 
Интересное

Пророчество старца Паисия о России и будущем мира: что сбывается сегодня

Пророчество старца Паисия о судьбе России, Турции и мирового устройства продолжает вызывать интерес спустя десятилетия после его смерти. Многие верующие и исследователи пытаются понять, насколько его слова соотносятся с современными событиями.
Общество

С начала года 1940 рязанских семей улучшили жильё с помощью маткапитала

Подать заявление об использовании материнского капитала можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или МФЦ.
Общество

Приставы разыскивают отца с маленькой дочерью в Рязани

Сотрудники службы устанавливают местонахождение Андрея Карпова 1989 года рождения и Вероники Карповой 2021 года рождения.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье