НТВ снимает военную драму «Гармонь Победы» с Сапрыкиным и Чернышёвым

Телеканал НТВ продолжает работу над военной драмой «Гармонь Победы» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Молодые ребята уходят добровольцами на войну, где им предстоит столкнуться с суровой фронтовой реальностью. Главным помощником и поддержкой для героев становится гармонь, в распевах и переливах которой они находят силы идти вперёд к победе. Роли в сериале исполнят Максим Сапрыкин, Павел Чернышёв, Диана Булавина, Иван Золотухин и другие.

Два брата, Иван (Максим Сапрыкин) и Павел (Павел Чернышёв), с односельчанами в первые дни Великой Отечественной войны уходят на фронт добровольцами и оказываются в одном миномётном взводе. В окопах прежние распри теряют смысл, и у молодых ребят завязывается настоящая фронтовая дружба. А редкие минуты отдыха скрашивает только игра Пашки на гармони, которую он нежно называет Марусей. Своими переливами и распевами она помогает пережить тяжёлые дни и ценить редкие минуты радости.

Вадим Саетгалиев, режиссёр-постановщик: «Особенность нашего фильма – попытка рассказать историю войны не через батальную эпику, а через интимный, почти камерный символ – гармонь по имени Маруся. Это не просто музыкальный инструмент, а, можно сказать, полноценный персонаж, который проходит свой путь. Главный герой Иван Кузнецов оказывается на войне, где он, как Маленький принц, вынужден пройти «планеты» страха и любви, испытание лидерством… Это не герой-супермен. Иван ошибается, сомневается, плачет. Он учится и растёт: от испуганного молодого парня до офицера, который отвечает за жизни своих солдат. И в этом ему помогает гармонь».

Однако вскоре Пашка погибает, и его дело продолжает Иван. Он осваивает игру на гармони, проходит ускоренный курс артиллерийского училища и возвращается на фронт в звании лейтенанта. Ивану предстоит заслужить доверие и уважение солдат, пережить потерю родных и друзей, пройти через тяжёлый труд, бомбёжки и артобстрелы и обрести любовь в лице радистки Даши (Диана Булавина). Но неизменной остаётся музыка, которая поддерживает сослуживцев даже в самые трудные моменты.

Максим Сапрыкин: «Сценарий фильма охватывает всё время Великой Отечественной войны, и мой герой проходит очень большую трансформацию. В начале своей службы он предстаёт перед нами как неуверенный, стеснительный любитель математики, а в конце – он уже капитан и командир взвода, который учится принимать решения не только разумом, но и сердцем. Для меня, как для актёра, это интересный и сложный опыт. С Вадимом Романовичем Саетгалиевым я до этого не работал. У нас была встреча до начала съёмок, где мы долго обсуждали, каким мы хотим видеть Ивана. Вадим очень тонко чувствует каждого персонажа, работать с ним большое удовольствие!»

Диана Булавина: «Мне понравился материал, который предложили, в том числе линия моей героини Даши. Я посчитала, что эту историю можно сделать интересной, разнообразной и трогательной для зрителя. Даша – это такой синтез эмоциональности, женственности и стойкости, твёрдости характера. Она девушка со стальным стержнем внутри и с несгибаемой силой воли, при этом очень чувственная, чем и цепляет людей вокруг. Именно её чувства к главному герою Ивану меняют его, пробуждают в нём то, что пряталось глубоко внутри: непосредственность, открытость к миру, жажда любви и счастья».

Съёмки сериала проходят в Москве и Московской области.