Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Сасовском округе

28 апреля, около 20:30, на 407-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сасовском округе Рязанской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель 63 лет, управляя автомобилем «Рено Логан», допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», за рулём которого находился 45-летний мужчина.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.