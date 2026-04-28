Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Сасовском округе

Анастасия Мериакри
28 апреля, около 20:30, на 407-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сасовском округе Рязанской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель 63 лет, управляя автомобилем «Рено Логан», допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», за рулём которого находился 45-летний мужчина.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.

В результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, четверо ранены

В Белгородской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных вооружёнными силами Украины, погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Экономика и бизнес

В Рязанской области выросли цены на яйца и шины, снизились на молочные продукты

В преддверии весенних праздников заметно вырос спрос на яйца, что позволило птицефабрикам и поставщикам поднять цены, заложив в них издержки на корма, ветеринарные препараты и логистику.
Общество

В Рязанской области энергетики устранили последствия непогоды

Специалисты филиала «Рязаньэнерго» завершили восстановительные работы в основной электрической сети 6–35 кВ и возобновили подачу электроэнергии потребителям. В настоящее время все технологические нарушения в основной сети устранены.
Общество

«Люблю» по-рязански: краснодеревщик из Подольска бросил всё ради невесты

История знакомства Андрея и Людмилы началась в 2024 году благодаря общей знакомой — сестре Андрея, которая одновременно является лучшей подругой Людмилы. Ключевым «персонажем» их встречи стал потерянный телефон.
Общество

Ремонт улицы Зубковой в Рязани перенесли на лето, мэрия назвала причину

В Рязани назревает очередной дорожный скандал. Жители улицы Зубковой уже месяц вынуждены терпеть транспортный коллапс и рисковать автомобилями из-за неоконченного ремонта, который, по их словам, превратился в издевательство.
Интересное

Гороскоп на 29 апреля: день возможностей, любви и новых решений

29 апреля 2026 года обещает быть насыщенным и разноплановым днём. Звёзды приготовили для каждого знака свои подсказки, предостережения и возможности.
Новости Касимова

В Касимове отреставрируют мавзолей Шах-Али за 71 млн рублей

На реставрацию памятника истории государство выделит 70,9 миллиона рублей. Все работы, включая разработку проекта и саму реставрацию, должны быть полностью завершены до 28 февраля 2028 года.
Происшествия

В Спасском округе при пожаре погиб человек

27 апреля около девятого часа вечера в селе Ижевское Спасского округа произошёл крупный пожар. Загорелся жилой кирпичный дом на улице Циолковского.

