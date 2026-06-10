В Рязани сбили мужчину на электросамокате

Мужчину на электросамокате сбили в Рязани вечером 9 июня. Об инциденте сообщил «Топор. Новости Рязани».

Авария произошла в Дашково-Песочне, на улице Советской Армии. Судя по фото, мужчина получил серьёзные травмы — после столкновения с автомобилем он лежит на асфальте без движения.

Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется.

Ранее стало известно, что в Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на федеральной трассе. 38-летнему водителю грозит до семи лет лишения свободы.