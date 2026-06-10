Культура и события

Булгаков и Бомарше возвращаются на сцену в Рязани

Алексей Самохин
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Театры Рязани объявили о начале работы над новыми спектаклями. Театр кукол взялся за инсценировку «Собачьего сердца», а театр драмы готовит постановку «Севильского цирюльника». Премьеры запланированы на осенний сезон.

«Собачье сердце» в кукольном формате

Рязанский областной театр кукол приступил к репетициям спектакля по повести Михаила Булгакова. Режиссером проекта стала Анна Коонен, художником-постановщиком — Екатерина Шиманович.

В творческую группу вошли тринадцать артистов: Константин Кириллов, Евгений Солушев, Илья Горшков, Василий Уточкин, Валерий Рыжков, Сергей Сизоненко, Алексей Сушков, Артем Дереченко, Алина Сушкова-Калашникова, Маргарита Диннер, Екатерина Кудряшова, Антон Федорченко, Жульен Берия и Андрей Стручков.

Как отмечают в пресс-службе театра, зрители долгие годы спрашивали о возвращении булгаковских произведений на рязанскую сцену. Если «Мастер и Маргарита» уже отыграли свое и заслужили «покой и вечность», то теперь настало время для «Собачьего сердца».

Работа над спектаклем началась с глубокого погружения в текст: артисты читают повесть, обсуждают характеры героев и ищут новые сценические решения. Премьера состоится осенью 2026 года.

«Севильский цирюльник» в новом прочтении

Параллельно Рязанский театр драмы начал подготовку к премьере комедии Пьера Бомарше «Севильский цирюльник» в переводе Александра Марина. Постановщиком выступил Арсений Кудря.

Над спектаклем работает большая команда профессионалов:

  • Художник-постановщик — Геннадий Скоморохов
  • Режиссер по пластике — Артур Ощепков
  • Художник по свету — Сергей Скорнецкий
  • Композитор — Сергей Потапов
  • Помощник режиссера — Ирина Гридина

В актерском составе заявлены как именитые мастера сцены, так и молодые таланты. Среди них — почетные работники культуры Рязанской области Роман Горбачев и Юрий Борисов, заслуженные артисты России Олег Пичурин, Анатолий Конопицкий и Татьяна Петрова, а также Дарина Строкина, Андрей Блажилин, Ирина Лавринова, Юрий Мотков и Наталья Паламожных.

Оба театра обещают зрителям яркие, нестандартные трактовки классических произведений. Репетиционный процесс уже идет полным ходом, и творческие коллективы настроены решительно: им предстоит найти уникальные образы, интонации и визуальные решения, которые сделают эти постановки по-настоящему запоминающимися.

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Фото в материале: https://vk.com/rzn_puppet, https://vk.ru/rzn_dram

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