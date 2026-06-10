Водителю грузовика грозит 7 лет за гибель трех человек в Рязанской области

В Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на федеральной трассе. 38-летнему водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Заместитель прокурора региона Александр Качуренко подписал документ, завершающий предварительное расследование. Дело касается аварии, произошедшей зимой прошлого года в Шацком районе.

По данным следствия, в декабре 2025 года поздно вечером водитель большегруза ехал по автодороге М-5 «Урал». На участке 368-го километра он нарушил правила дорожного движения и выехал на разделительную полосу. Грузовик столкнулся лоб в лоб с легковушкой, которая двигалась навстречу.

В результате столкновения погибли три человека — водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Еще двое находившихся в машине получили тяжелые травмы.

Обвиняемому инкриминируют часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Это одна из самых серьезных статей в автомобильном законодательстве.

Уголовное дело передано в Шацкий районный суд. Теперь предстоит судебное разбирательство, где будут рассмотрены все обстоятельства трагедии и вынесен окончательный приговор.