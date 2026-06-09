Рязанские застройщики сократили задолженность по кредитам, которые банки выделили им на возведение новых объектов. По итогам I квартала 2026 года объем кредитного портфеля сократился на 6,2%, до 43,7 млрд рублей. Это связано, в частности, с активным погашением долга после сдачи новостроек, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в первые 3 месяца года в регионе ввели в эксплуатацию 81 тысячу кв.м жилья. Самым активным месяцем стал март, на который пришлось почти 60% этой площади. Одновременно строительные компании заложили новые объекты на 82,9 тысячи кв.м.

«Возводить жилье застройщики могут или за счет собственных средств, или с использованием проектного финансирования, — напомнил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — Во втором случае деньги покупателей квартир хранятся на счетах эскроу, а доступ к ним застройщик получает только после сдачи дома».

С января по март в Рязанской области было раскрыто более 2,1 тысяч счетов эскроу на 7,5 млрд рублей. Сумма превышает аналогичный показатель прошлого года на 15,5%. С одной стороны, увеличился объем сданного жилья, с другой — выросла цена среднего квадратного метра.